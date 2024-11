Iltempo.it - Immediata discesa dei costi di benzina e diesel. Gli effetti dei tagli sui listini

Tornano subito a scendere, dopo il rimbalzo di ieri, le quotazioni dei prodotti raffinati. Suidei prezzi consigliati dei maggiori marchi si registrano nuovi movimenti al ribasso. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in attesa di vedere glideiapplicati da ieri. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, laself service segna 1,767 euro/litro (invariato, compagnie 1,774, pompe bianche 1,751),self service a 1,666 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,673, pompe bianche 1,650).