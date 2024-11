Genovatoday.it - Il TC Santa Margherita va a caccia dello Scudetto

La Liguria ha ancora una possibilità di volare in finalenella Serie A1 di tennis. Dopo l'epica battaglia persa dal Park, ora tocca al Tcche sfida domani in trasferta il Crema: “Siamo davanti ad un bivio, la squadra ha già fatto un’impresa. Adesso lottiamo per un sogno”.