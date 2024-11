Leccotoday.it - Il ristoro costretto a chiudere: "Messi in ginocchio dalla frana"

Lo Stallazzo di Paderno d'Adda chiude per. O meglio, si "mette in pausa" in attesa di una soluzione al gigantesco problema che lo ha colpito e condizionato dallo scorso 26 maggio, data in cui un ingente distaccamento di materiale invase l'alzaia rendendo difficile raggiungere la struttura.