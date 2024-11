Messinatoday.it - Il Ponte di San Patrizio, l'allarme dell'Anac sui costi che lievitano e le manovre per destinare più risorse

Leggi su Messinatoday.it

Per la deputata M5s Daniela Morfino.è “un furto con scasso per il sud”. Per il senatore Nino Germanà la pea di tutti i mali del Mezzogiorno e “grande attrattori di investimenti”.Restano però aperti tutti gli interrogativi sulla fattibilità stessa del progettooltre che suiper.