Internazionale.it - Il passo indietro di Parigi sul mandato d’arresto contro Netanyahu

Leggi su Internazionale.it

Dopo aver dichiarato che avrebbe rispettato la richiesta della Corte penale internazionale, la Francia ha cambiato idea, parlando di immunità del premier israeliano. Ma in realtà in gioco c’era il cessate il fuoco in Libano. Leggi