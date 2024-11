Ilfattoquotidiano.it - Il Movimento 5 Stelle attacca il governo sugli F35: “Anche Musk critica il jet ma l’Italia continua a comprare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Da giorni l’amico di Meloni Elon, che Trump ha incaricato di tagliare gli sprechi, sta sparando a zero contro gli F-35 scrivendo su X che va assolutamente fermato questo che lui giudica il peggior programma militare della storia per rapporto qualità-prezzo, un progetto nato male e destinato all’insuccesso, una tecnologica obsoleta nell’era dei droni che servirà solo a far uccidere dei piloti. E a commento di un video di sciami di droni chiosa commentando che ci sono ancora degli idioti che costruiscono caccia come gli F-35?. Ad affermarlo sono i capigruppo deldelle Commissioni Difesa di Camera e Senato, Marco Pellegrini e Bruno Marton.The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people.This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none.