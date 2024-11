Lanazione.it - Il club arancione piange Menichini

Nei giorni scorsi ci ha lasciati, all’età di 87 anni, Romano, una vera e propria colonna della Pistoiese per quasi mezzo secolo., a partire dal 1970 e per un totale di oltre quattro decenni, ha lavorato all’interno delricoprendo diversi incarichi legati alla logistica, dall’organizzazione della biglietteria fino a quello di responsabile della tribuna centrale dello stadio Marcello Melani. La sua è stata una di quelle figure le quali non si prendono mai i titoli o le copertine sui giornali, ma che svolgono un lavoro indispensabile nella macchina organizzativa di una società. Un vero tifoso e amante dei colori arancioni, che c’è stato in Serie A così come in Interregionale, sempre mettendo a disposizione delserietà, professionalità e passione. Anche la Pistoiese, attraverso una nota diramata sui canali ufficiali del, ha ricordatodopo la sua scomparsa: "La Società FC Pistoiesela scomparsa di Romano, per anni collaboratore del