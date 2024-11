Ilgiorno.it - Il caso della mantide. Imputato va ai domiciliari: "Marginale il suo ruolo"

Sono gli arrestila nuova misura cautelare applicata nei confronti di Fabio Lavezzo, coinvolto nella delicata vicenda giudiziaria che riguarda l’omicidio di Fabio Ravasio. La decisione, presa dal giudice, arriva a seguito di una richiesta avanzata dai difensori dell’indagato, l’avvocato Simone Rigamonti e l’avvocato Giulia Dosso, che hanno proposto la sostituzionecustodia in carcere con una misura meno restrittiva presso l’abitazionemadre, ad Ossona. A favorerichiesta si è espresso il pubblico ministero, sottolineando come le esigenze cautelari, inizialmente stringenti, si siano ormai attenuate. Il magistrato ha inoltre riconosciuto la collaborazione fornita dall’indagato durante le indagini: sin dal momento del fermo, ha dimostrato un comportamento processuale corretto, rendendo dichiarazioni dettagliate sul proprioe fornendo informazioni utili per chiarire l’intera vicenda.