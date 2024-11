Fanpage.it - Il 40% delle donne ha subìto molestie sul lavoro: cosa ci dicono i dati

Leggi su Fanpage.it

Non emerge nulla di buono nell'ultima indagine sull'equità e l'inclusione nel mondo del. Tra più di 10.000intervistate ben 7 su 10 hanno ricevuto allusioni o battute sessiste, e oltre il 43% di loro vere e proprie avances indesiderate. In Italia c'è ancora molto da fare per raggiungere la parità di genere e le aziende devono far parte del cambiamento.