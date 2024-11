Sport.quotidiano.net - Il 22 dicembre. Aquila ancora in tv. Arriverà Brindisi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fortitudo di nuovo su RaiSport. Si sapeva già della sfida del 29(Rai2) con Pesaro. Ma una settimana prima, il 22, diretta su RaiSport di Fortitudo-dalle 20,45. Per quel che riguarda la trasferta di domenica a Vigevano non è prevista vendita dei tagliandi per il settore ospiti né allo Store di via Riva Reno né online su Vivaticket. Le informazioni si potranno ricevere solo telefonando al 340 7075005, con termine ultimo di quest’oggi. La classifica: Rimini 22; Cividale e Udine 20; Cantù e Milano 18; Rieti 16; Forlì e Verona 14; Orzinuovi 12; Avellino, Fortitudo Bologna, Cremona, Torino e10; Vigevano, Cento, Nardò, Livorno e Pesaro 8; Piacenza 4.