Ilfattoquotidiano.it - Iga Swiatek positiva al doping: la tennista numero 2 al mondo squalificata per un mese. “Contaminazione con la melatonina”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un altro caso dinel tennis. La polaccadue alIgaè stataper undall’Itia, l’International Tennis Integrity Agency, per esser risultataalla trimetazidina, una sostanza vietata. Come nel caso di Jannik Sinner, anche perla notizia della positività alemerge molti mesi dopo il controllo incriminato, effettuato fuori competizione neldi agosto. L’Itia ha accettato la versione dellapolacca, secondo cui l’assunzione non è stata intenzionale ed è stata causata dalladi un farmaco che non richiede una prescrizione, la, chestava assumendo per problemi di sonno e di jet lag. La giocatrice polacca ha vinto cinque tornei del Grande Slam in carriera, tra cui il Roland Garros in questa stagione.