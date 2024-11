Oasport.it - Iga Swiatek positiva ad un contro anti-doping: scatta la sospensione

Una notizia che ha del clamoroso. Attraverso un comunicato ufficiale, l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha reso noto che la tennista polacca Iga, n.2 della classifica mondiale, ha accettato una squalifica di un mese per positività alla trimetazidina dopo unlloal di fuori delle competizioni previsto ad agosto del 2024.L’ITIA ha ritenuto credibile la tesi difensiva di. Si parla di positività derivante dalla contaminazione di un regolare farmaco a base di melatonina, venduto in Polonia senza bisogno di prescrizione medica, che Iga ha assunto per problemi di jet-lag. Dunque la violazione non è stata ritenuta intenzionale secondo quanto stabilito dall’organizzazione.Ladi un mese è da attribuire a una colpa/negligenza, ma in forma poca significativa, o per meglio dire la pena meno grave possibile a quanto si legge, nel caso di assunzione accidentale.