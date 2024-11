Romatoday.it - I voti agli assessori della giunta Gualtieri dopo tre anni

Leggi su Romatoday.it

In bilico tra il disastro e la storia. A tredall'avvio dell'amministrazione, a poche settimane dall'avvio del Giubileo e con Roma cantiere a cielo aperto, la situazione dell'attualeappare in molti casi sospesa, in attesa che le cose su cui si è lavorato sinora si.