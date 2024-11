Ilrestodelcarlino.it - I sessantenni festeggiano insieme

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande festa per idi Porto Recanati, riuniti al ristorante Tonino per brindaretra musica e balli. Per l’occasione sono stati ricordati i compianti Attilio Valentini, Felicia Cotogni e Andrea Serena. A partecipare Manuela Di Stefano, Stefania Monachesi, Roberta Carelli, Massimo e Mirella Chemi, Emilia Mataloni, Espartero Barboni, Emiliano Rombini, Lorena Stefanelli, Barbara Pirchio, Roberta Sampaolesi, Annamaria Galassi, Giovanni Camilletti, Pasqualina Agostinacchio, Cristina Montironi, Elisabetta Gaetini, Rosella Bianchini, Filippo Rombini, Donatella Santini, Marino Camilletti, Roberta Baldassarri, Gabriella Alessandrini, Lucia e Patrizia Di Stefano, Emanuela Biondini, Maurizio Brandoni, Luca Sforza, Rita Gioacchini, Laura Piercamilli, Daniela Piercamilli, Antonella Celli, Giorgio Corvatta, Maria Angela e Antonio Capozzucca, Giacometta Ferraccioni, Maria Grazia Pandolfi,Vittorio Giuggiolini, Daniela Zaccagnini, Marino Castellani, Nicoletta Pozzi, Luigi Nardi, Enzo Ascani, Stefano Cingolani, Fabio Gianfelici, Marco Tarabelli, Danilo Tacchi, Anito Grilli, Francesca Sorgentoni, Annarita Mangiacristiani, Iolanda Scalabroni, Antonella Pelloni, Silvia Ciarmatori, Sauro Ascani, Cristina Bizzarri, Eva Ceccotti, Emidio Mataloni, Livio Astuti, Andrea Scisciani, Claudia Ortolani, Gianluigi Monti, Marino Scalabroni,Vincenza Montali, Emanuela Pigini, Davide Staffolani, Fabrizio Ferroni, Giovanni Pigliacampo, Fabrizio Beccaria, Francesca Senigagliesi, Paolo Marchegiani, Nando Moroni, Franco Massaccesi e Luisa Bellante.