Perugiatoday.it - I nuovi schiavi, blitz dei Carabinieri in un centro ippico: lavoratori sfruttati, costretti a vivere in condizioni limite e orari durissimi

Dormivano, dopo uno di lavoro massacrante e fuori da ogni regola, in un prefabbricato in legno e in un vecchio rudere inaltamente degradanti. Nessun contratto di lavoro, nessuna sicurezza e soprattutto una paga e un riposo settimanale al di sotto di ogni parametro previsto.