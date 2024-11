Ilgiorno.it - I negozianti vogliono i posteggi: "Il nuovo lungolago ci penalizza"

Faccia a faccia tra commercianti e amministratori comunali su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. L’oggetto dell’incontro, che potrebbe sfociare in uno sconto, è proprio il waterfront, cioè il, dove sono in corso importanti e lunghi lavori di riqualificazione. A chiedere udienza al sindaco Mauro Gattinoni è stato il presidente di Confcommercio Lecco Giuseppe Beppe Ciresa, che è anche consigliere comunale di minoranza. "Un tema, quello del waterfront, su cui come Confcommercio ci siamo spesi molto, anche in passato, stimolando e offrendo collaborazione – spiegano i rappresentanti dei commercianti -. I lavori avviati preoccupano moltissimo gli esercenti, che operano nelle zone interessate dal cantiere. Lo dimostrano anche le 1.500 firme raccolte in breve tempo per richiedere modifiche e soprattutto maggiore attenzione al tema dei parcheggi".