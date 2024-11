Lidentita.it - Hot parade

Sale: Corvetto. L’Italia è un Paese meraviglioso. Perché se un ragazzino italiano dice scemenze in rete diventa un criminale e se una branca di delinquenti mettono a soqquadro tutta Corvetto, per quel giornale di illuminati, scienziati, professori, dotti, medici e sapienti di Repubblica, non si tratta che della “rabbia di una generazione che abbiamo abbandonato”. . HotL'Identità.