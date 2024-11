Highlights e gol Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund 0-3 | Champions League 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Glie i gol della partita tra, finita per 0-3. Il match, valido per la fase a gironi di, si sblocca al 41? con Bynoe-Gittens. Nel corso del secondo tempo è Bensebaini a raddoppiare al minuto 56, mentre sul finale – al 90esimo – Guirassy mette il risultato in cassaforte. Neli migliori momenti e le azioni chiave della serata:e gol0-3:) SportFace.