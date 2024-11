Infobetting.com - Heerenveen-RKC Waalwijk (venerdì 29 novembre 2024 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

L’in casa è stato quasi implacabile in stagione, con quattro vittorie e due pareggi in sei uscite contro le sette sconfitte su sette lontano dall’Abe Lenstra Stadion.sera ospita il fanalino di coda di Eredivisie RKC, che ha raccolto solo cinque punti in tredici giornate, solo uno su diciotto in trasferta. I .InfoBetting: Scommesse Sportive e