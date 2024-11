Padovaoggi.it - Guasto alla stufa a pellet: roulotte distrutta dalle fiamme

Leggi su Padovaoggi.it

Momenti di paura oggi 28 novembre a Montagnana per un incendio che ha interessato un camper parcheggiato in via Luppia Alberi che è andato completamente distrutto. Fortuna ha voluto che all'interno al momento in cui è scoppiato il rogo non ci fosse nessuno. L'rme ai numeri d'emergenza è stato.