Gli studenti rossi sul tetto | l' ultima pagliacciata contro il governo a Roma | Video

Mercoledì mattina un gruppo diappartenenti all'organizzazione 'Cambiare Rotta' ha occupato ildella facoltà di Lettere dell'università La Sapienza di. "Comeuniversitari - spiega Elettra, una dei manifestanti - abbiamo deciso di occupare ildella facoltà di Lettere a La Sapienzaquestola riforma Bernini,i tagli che stanno applicando sul fondo di finanziamento ordinario di università e ricerca,tutte le bugie che ci propinano. Dicono che stanno abolendo il numero chiuso in medicina ma così non è perché stanno solo spostando la selezione, aumentando la competizione. E' unche rende più precario il mondo della ricerca. Unche dice di voler investire sugli studentati e poi si rimangia tutto. Siamo stufi di unche investe in guerra a discapito di noiche viviamo in un'università con carenza di posti letto e posti in aula, con un carovita in aumento e non più sostenibile - prosegue Elettra.