Gli italiani piratano meno di tutti gli altri cittadini europei

Come scriviamo ogniqualvolta ci siamo trovati a parlare – criticamente – del sistema Piracy Shield, sottolineiamo un aspetto: la lotta alla pirateria (non solo quella audiovisiva) è sacrosanta ed è giusto perseguire chi non rispetta le leggi. Nel nostro Paese, infatti, la classe politica ha avviato – da oltre un anno – un’intensa battaglia, anche comunicativa, per proteggere i diritti di trasmissione legati alle partite di Serie A, spesso mistificando anche la reale portata del fenoe “santificando” una soluzione che, viste le evidenze, oltre a non essere efficace è anche a rischio (conclamato) di errori. Inoltre, secondo l’ultimo report pubblicato da Euipo – Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale – i dati della pirateria in Italia sono di gran lunga inferiori rispetto agliPaesi dell’Unione Europea.