Ilrestodelcarlino.it - Giuliodori raggiante. Amarezza Clementi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non è soddisfatto mister, non potrebbe essere altrimenti. La sua Vigor continua a girare sulle montagne russe e la sconfitta contro il Castelfidardo è un netto passo indietro sotto tutti i punti di vista. "Si è messa male subito e quando si va sotto di un gol diventa difficile tornare in corsa - dice mister, il tecnico della Vigor -. Non abbiamo mai tirato in porta ed anche questo è un dato oggettivo". Molto soddisfatto invece mister, il condottiero del Castelfidardo, che esalta la prestazione dei suoi ragazzi. "Non siamo venuti a Senigallia per fare una passeggiata, questo è ovvio. La Coppa è importante, ogni vittoria lo è". E sulle vicende che il club sta vivendo il mister sottolinea: "La squadra sta rispondendo bene".