"Giove non basta, sapete cosa serve?". L'oroscopo di Branko, un segno agitatissimo

"Le stelle di": l'di oggidì 28 novembre. ARIETE Ancora un po' di agitazione in famiglia e nel matrimonio, sono invece bellissime le amicizie. Voiproteggere, aiutare e divertire le persone amiche. Un nuovo incontro diventerà una nuova amicizia e, dice, sarà prezioso anche per la vostra attività. Vogliamo dirvi che state seduti sulla vostra fortuna. Mercurio risveglia la vostra ambizione e la vostra abilità, impagabile Luna due giorni in Scorpione, risveglia l'ambizione e l'abilità. Amore passionale, nonostante qualche crisi. TORO Si fa sentire Nettuno, pianeta di tutto quello che è lontano, che è passato, nascosto, inconscio. Anche se per voi è positivo non si può dire che sia un pianeta radioso, da qui deriva un po' di malinconia che vi assalirà verso sera, ma non dovete essere malinconici per il tempo che passa, passano gli anni.