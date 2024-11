Lapresse.it - Giovanni Vernia al GialappaShow nei panni di Achille Lauro: l’esilarante esibizione

Leggi su Lapresse.it

neidiin un’tutta da ridere andata in onda lunedì sera su Tv8 al. Nel famoso format al citofono l’artista, new entry di questa quarta edizione del programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, ha portato la sua imitazione di, dopo quelle di Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Il programma va in onda ogni lunedì, alle ore 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e Sky Uno.