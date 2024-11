Riminitoday.it - Giornata dell’albero: a Bellaria messa a dimora record di 309 nuove piante

Leggi su Riminitoday.it

Un totale 309 nuovi alberi ad arricchire il patrimonio verde cittadino: è una, quella che portano con sé aIgea Marina, le celebrazioni per la2024 messe in campo da Amministrazione Comunale e Banca del Tempo in collaborazione con Anthea e con.