Giambruno | Chiedo scusa per fuorionda un trauma rivederlo

"Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuori onda e, quando l'ho rivisto, non mi ci sono riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io non sono così". Lo ha detto Andreaintervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Retequattro, parlando del fuori onda mandato in onda a Striscia La Notizia 13 mesi fa, che ha portato alla separazione dalla premier Giorgia Meloni. "alle persone che hanno visto quel fuori onda - ha detto ancora - e alla mia famiglia che tanto ha sofferto e avrei dovuto tutelare in modo diverso".