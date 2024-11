Veneziatoday.it - Giallo sul coltello che ha ucciso l'albanese Van Koxha

Leggi su Veneziatoday.it

Un ritrovo per risolvere conti in sospeso evitando una guerriglia fra gruppi. Così doveva essere per gli albanesi e i macedoni che si sono radunati lunedì sera in quelle poche centinaia di metri che da piazzale Giovannacci portano a via Rizzardi, verso le 22. Ma una volta lì al posto di una.