GF Luca Calvani sul segreto di Lorenzo Spolverato | Non dire altro non voglio mentire

Leggi su Dailynews24.it

Quest’ultima edizione del GF continua a non riscuotere il successo sperato, collezionando ascolti bassi ad ogni puntata. Nonostante il calo di ascolti, però, il pubblico continua a seguire con un certo interesse e curiosità alcuni concorrenti. In particolar modo, a finire spesso al centro dell’attenzione, spesso nel mirino delle critiche per alcune .L'articolo GF,suldi: “Non, non