Gelo sull’Italia arrivano neve e pioggia | previsioni meteo

Aria via via più fredda già da domani, temperature giù di 8-10 gradi nel weekend E' in arrivo sull'Italia un nocciolo di aria fredda che porterà venti via via più freddi di Bora e Grecale e precipitazioni che si trasformeranno inanche in collina. Dopo un giovedì che trascorrerà con un tempo asciutto, ma .