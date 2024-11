Lanazione.it - Furto di rame nei depositi delle ferrovie: tre arresti

Firenze, 28 novembre 2024 –dinei, tre uomini arrestati dopo inseguimento. È accaduto la notte tra il 23 e 24 novembre nelle due sottostazioni di Incisa e Figline Valdarno, ma è stato reso noto solo oggi. Per i tre cittadini rumeni, 27 anni, 28 e 21, già noti alle forze dell'ordine, e accusati di concorso inaggravato, il tribunale ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere, a Sollicciano. È stato il sistema di allarme, intorno alle 1,30, a segnalare un'intrusione nella sottostazione ferroviaria in via Argini d'Arno a Incisa. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'aliquota Radiomobile che ha rinvenuto un furgone cassonato, poi risultato rubato, contenente sei bobine diappena rubate dal deposito. Poco dopo, è scattato il sistema di allarme anche nella sottostazione ferroviaria Renacci di Figline.