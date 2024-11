Genovatoday.it - Fuga a piedi con lancio di droga, insulti e minacce ai poliziotti

Leggi su Genovatoday.it

Un 22enne originario dell'Egitto è stato arrestato in via Perlasca dalla polizia per detenzione diai fini di spaccio, il giovane è stato anche denunciato per resistenza,e oltraggio a pubblico ufficiale. Intorno alle ore 16 di mercoledì 27 novembre una volante ha fermato il.