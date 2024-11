Perugiatoday.it - Foto Notizia | Incendio in un'azienda agricola: le fiamme devastano mezzi e annessi. Task-force dei Vigili del Fuoco in azione

Leggi su Perugiatoday.it

Un graveè in corso all'interno di un'in Via dell'Acquedotto, a Bevagna. Lein poco tempo hanno preso il via lungo la proprietà. Dopo la prima valutsulla gravità dell', è stato deciso l'invio a Bevagne di cinque autoprovenienti dal.