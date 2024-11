Lanazione.it - Forum Risk Management, un convegno sulle tecnologie avanzate e l’intelligenza artificiale

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 novembre 2024 – In unche guarda al presente e al futuro della sanità non poteva mancare un, nella prospettiva di una nuova governance delle aziende sanitarie. Tra i tanti professionisti che hanno raccontato la loro esperienza Marco Bosio, direttore generale della ASSR Rhodense: “rappresenta una sfida importante per la medicina, non stiamo parlando del futuro ma del presente. Ognuno di noi sta implementando delle soluzioni che dovremo governare altrimenti l’IA ci travolgerà. Dobbiamo essere capaci di avere delle professionalità adeguate e fare in modo di essere, come direzione, supportati su questo tema. Possiamo anche pensare a modelli innovativi, come le collaborazioni tra aziende o tra pubblico e privato, per implementare soluzioni che si sviluppino a livello locale e che possano diventare il sistema per migliorare il servizio da offrire ai nostri cittadini”.