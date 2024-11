Anteprima24.it - Forestali, Spina: “Un primo passo è stato fatto”

Tempo di lettura: 2 minuti“Finalmente l’annosa vicenda del precariato in seno al settore forestazione delle Comunità Montane sembra essere avviata a conclusione. Poco fa il Consiglio regionale della Campania si è espresso in modo pressoché unanime su una norma che dipermette la stabilizzazione degli OTD (Operai a Tempo Determinato)”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Comunità Montana del Fortore e di ANPCI Campania, Zaccaria.“Come Comunità Montana del Fortore – precisa– da sempre abbiamo spinto, in modo energico, verso questa soluzione, proiettandoci, da lungo tempo, al limite della soglia delle 179 giornate per l’impiego degli operai stessi, ovvero di un soffio al di sotto di quella necessaria per la stabilizzazione”. “Tuttavia, cosi come abbiamo anche recentemente rappresentato ai vertici regionali, riteniamo fondamentale – aggiunge il presidente dell’ente montano – implementare le risorse per favorire un turnover efficace che ripristini il numero degli addetti.