Football americano i Guerrieri nel massimo campionato Warriors si parte il 15 febbraio Prima sfida con i Rhinos Milano

Ildi? Inizierà il 16. La Fidaf, la federazione, amplia il numero dellecipanti e, nel, a dodici squadre, ci sarà spazio anche per iBologna che, nell’ultimo torneo, avevano chiuso all’ultimo posto, con solo sconfitte. Due i gironi da sei: isaranno insieme con i Panthers Parma, Dolphins Ancona,, Frogs Legnano e Lions Bergamo. L’esordio è previsto in casa, proprio il 16, contro idi. Poi per idi casa nostra ci saranno cinque trasferte consecutive. Poi, gli ultimi quattro incontri, nel complesso di casa, quello del centro sportivo Bernardi. L’ultima partita è prevista per il 25 maggio contro i Frogs Legnano. Gli obiettivi dei, che un anno fa avevano puntato sulla salvezza, cercando di far crescere un gruppo di giovani, saranno più chiari e definiti quando sarà fissato l’organico con cui Bologna affronterà la prossima stagione.