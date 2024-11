Lanazione.it - Firenze, Gucci accende in Natale in piazza della Signoria

, 28 novembre 2024 - Ventisette finestre e cinque portoni di luce purissima e candida in: è il regalo dididove il brand delle due G è nato connel 1921e sede di cultura del marchio e di lusso creativo nel PalazzoMercanzia, capolavoro del Medioevo fiorrnino che ospita anche le collezioni delGarden ad alto tasso di esclusività. Facciata illuminata dunque per salutare orgogliosamente per le feste fiorentini e turisti, nella sede di Palazzo, per questo omaggio che sottolinea il profondo legame tradove il prossimo 15 maggio 2025 ci sarà la sfilata Cruise 2026 disegnata dal direttore creativo Sabato De Sarno.da molti anni appartiene al Gruppo Kering di Francois Henri Pinault. L’illuminazione, che esalta l’eleganza senza tempo e il valore storico-artistico dell'architettura dell’edificio, simbolo del patrimonio e dello stile fiorentino, rimarrà visibile fino al 7 gennaio, accompagnando così l’intero periodo delle festività.