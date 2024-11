Inter-news.it - Fiorentina, ampio turnover a -3 dall’Inter: col Paphos fuori cinque big

Leggi su Inter-news.it

Laalle 21 giocherà contro il, squadra di nazionalità cipriota, in Conference League.di Raffaele Palladino a tre giorni dallo scontro diretto contro l’Inter.PER DOMENICA – La, a tre giorni dalla partitissima contro l’Inter valida per la quattordicesima giornata di Serie A, sfida ilin Conference League. Si tratta della gara valida per la quarta giornata della terza competizione europea per importanza. La, con sei punti all’attivo proprio come i ciprioti, va a caccia del successo per risalire in classifica. Palladino ha lasciato a casa due giocatori non banali come Albert Gudmundsson e l’ex Milan Yacine Adli. Al contempo, non partiranno dal primo minutotitolari della formazione viola: David De Gea, Cristiano Biraghi, Robin Gosens, Andrea Colpani e Moise Kean.