Facciate illuminate e scarpette rosse

Un camper della Divisione Anticrimine della Sezione “Vittime Vulnerabili“ della polizia nelle piazze di Monza, Seregno e Brugherio. E poi la Questura e il Comando provinciale dei carabinieri di Monza Brianzadi arancione. Tante iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In prima linea, oltre allAssociazione Nazionle Carabinieri e alla protezione civile, anche la polizia locale monzese, con una foto scattata davanti alla Villa Reale di un mezzo in dotazione con un paio di scarpesul cofano. E convegni di sensibilizzazione sono stari organizzati dalla Questura a Desio e Monza, per scardinare il dramma delle violenze di genere. Da.Cr.