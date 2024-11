Oasport.it - F1, Sergio Perez: “Futuro? Il team sa bene come valutarmi”

si avvicina alle ultime due gare di una stagione decisamente deludente. Il messicano della Red Bull non è mai riuscito a rendere se non in rare eccezioniBaku ed è solo in ottava posizione della classifica piloti. La permanenza nella scuderia austriaca, malgrado il rinnovo del contratto, sembra essere decisamente in discussione.Queste le sue parole in conferenza stampa prima della tappa a Lusail, in Qatar: “? Ilha tutte le informazioni per, c’è un motivo se abbiamo prolungato il mio contratto nel corso della stagione. Sappiamo esattamente a che punto siamo in termini di prestazioni, conosciamo alla perfezione la situazione e stiamo lavorando tutti insieme per disputare una stagione migliore di quella appena vissuto”.ha tracciato un bilancio di questa stagione: “Ho avuto uno dei miei migliori inizi, con quattro podi consecutivi nelle prime gare.