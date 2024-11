Salernotoday.it - Ex edicola di Corso Vittorio Emanuele nel degrado: l'ira di Avella

"L’exdi, molto cara a generazioni di salernitani, versa in condizioni precarie in termini di igiene pubblica e sicurezza. Il manufatto, arrugginito in vari punti, appare abbandonato da anni: oggi risulta ricettacolo di immondizia, ‘frequentato’ da topi e da taluni.