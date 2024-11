Lanazione.it - Eureka, il piano per la risalita

L’espugna il campo di Calenzano e pianifica la. Il Tobbiana mantiene la vetta e l’imbattibilità. Sono i risultati dei due posticipi di Terza Categoria, con l’ottava giornata del campionato andata definitivamente in archivio pochi giorni fa. Lunedì scorso, nell’incontro conclusivo, l’ha rifilato un "classico" 2-0 a domicilio al Firenze Nord: di Hoxhaj e Pappadà le reti decisive. E alla luce di questo successo, la formazione di coach Ottati sale all’ottavo posto in classifica a quota 13 punti in attesa di sfidare La Libertà Viaccia nel prossimo fine settimana. Ben sapendo che la terza piazza attualmente occupata dai vaianesi del Las Vegas dista allo stato attuale solamente due lunghezze e ciò la dice lunga sulla situazione di equilibrio che vige nel raggruppamento. Nell’altro posticipo, in precedenza, il Tobbiana primo della classe (che fra pochi giorni affronterà l’Atletico Esperia) aveva annichilito il fanalino di coda La Briglia alla luce di un 6-0 che non ammette repliche.