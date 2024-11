Laverita.info - Etruschi del Novecento, il fascino di un’antica civiltà nell’arte moderna e contemporanea

Leggi su Laverita.info

Dal Mart di Rovereto alla Fondazione Luigi Rovati di Milano, una mostra in due tappe esplora come questa remota cultura abbia influenzato registi, designer e intellettuali del XX secolo, con oltre 200 opere in dialogo con reperti archeologici e documenti.