Puntomagazine.it - Esplosione a Ercolano: arrestato l’indagato per omicidio e fabbricazione di esplosivi

Leggi su Puntomagazine.it

Due vittime e un giovane morto nell’, il luogo in cui venivano illegalmente prodotti ordigni. Emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti del.Si comunica che i Carabinieri della Tenenza di, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dava esecuzione al decreto di fermo disposto dal Pubblico Ministero in data 25.11.2024 innei confronti di P. P., di anni 38, resosi irreperibile, in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. agli artt. 81, 575 c.p. 2 L. 895\67 e 81 c.p., e 603 bis c.p. co.1 n.2), co.3 n.1) 2) e 3), co.4 n.3).I fatti si riferiscono a quanto accaduto nel primo pomeriggio del 18.11.2024, in Via Patacca 94 di, ove si verificava l’di una abitazione, rasa al suolo per effetto dello scoppio, in cui illecitamente e senza alcuna autorizzazione venivano fabbricati ordigniimprovvisati e fuochi di artificio in dispregio della normativa posta a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della incolumità pubblica.