Era in vacanza a Sharm El Sheikh | muore in ospedale

Tragedia in Egitto per una donna romagnola. Maria Giovanna Lega, 71 anni, di Faenza. ex addetta delle ferrovie, è morta aEl, dove si trovava inInsieme a un gruppo di altri concittadini. È morta poche ore dopo aver accusato un malore. Maria Giovanna Lega era partita all’alba di sabato scorso alla volta della località balneare egiziana insieme a una comitiva proveniente dalla città manfreda per trascorrere piacevoli ore in compagnia tra sole e mare. Nel tardo pomeriggio di martedì, però, mentre era nella propria camera all’interno del villaggio diEl, dove alloggiava, si è sentita male. Il medico dealla struttura è intervenuto e ha visitato la donna, consigliandole di effettuare alcuni accertamenti all’più vicino. Per questo la 71enne faentina è stata trasportata in ambulanza indove poche ore dopo è stata colta da un arresto cardiaco.