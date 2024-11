Oasport.it - Equitazione: l’Italia vola a Madrid per la FEI Jumping World Cup. Bucci punta di diamante

Dopo le tappe di Oslo, Helsinki, Lione, Verona e Stoccarda, la FEICup 2024-2025 (Western European League) farà tappa domenica a.Nella capitale spagnola, saranno tantissimi i binomi in gara pronti a cercare di ottenere una vittoria di prestigio in questo apmento del circuito internazionale.Fra questi anche cavalieri e amazzoni italiani. Saranno infatti ben 4 i rappresentati tricolore impegnati sul campo di gara madrileno: Piergiorgio(che monterà Hantano e Kiss me Fabulesse), Guido Grimaldi (Candy Rose; Gentleman e Messi 7), Eugenio Grimaldi (Chanimo e Pompon vd Koekoek) e Clara Pezzoli (Fantasia de Beaufour; Quick Nek EH).Una “pattuglia” con diverse novità, anche in considerazione del fatto che Lorenzo De Luca, dopo i playoff di Riad del Global Champions Tour e della Global Champions Leagues sarà di scena a Stoccolma, nel CSI4* dello Sweden International Horse Show, mentre Emanuele Gaudiano, Francesco Turturiello e Giacomo Casadei, che hanno costituito la line-up dei Mexico Amigos in Arabia Saudita, non saranno di scena in questo fine settimana.