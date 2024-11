Tpi.it - Elisa Di Francisca: “Valentina Vezzali mi detesta da quando l’ho battuta. Altre colleghe sono state zitte, io no”

Di: “midaDitorna a parlare della lite conavvenuta alla festa delle Fiamme Oro.Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex atleta ha dichiarato: “La verità è che abbiamo due forti personalità. Le ho offerto di far pace e lei poteva anche dire sul palco ‘ok va bene’ e poi continuare a pensare di me ciò che vuole”.L’ex schermitrice, parlando del botta e risposta tra le due sul palco, ha affermato: “Siamo entrambe poliziotte, pratichiamo lo stesso sport,fatto per distendere il clima e per dirci ‘ciao’ in corridoioci incontriamo. Neanche ci salutiamo e per questo ho ritenuto giusto provarci. Intendiamoci, lei è una leggenda, ha vinto tantissimo. Mala batti diventi la sua nemica numero uno e iniziano rapporti tesi anche fuori dalla pedana”.