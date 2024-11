Pisatoday.it - Eldalandia, una nuova ludoteca apre a Pisa

Leggi su Pisatoday.it

Una grande novità arriva per le famigliene: il 30 novembre 2024 dalle 15.30 in poi fino alle 19.30 inaugura, unapronta a diventare il punto di riferimento per il divertimento e l’apprendimento dei più piccoli. Situata in via Livornese 218, questa struttura offre spazi.