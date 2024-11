Cms.ilmanifesto.it - «È vero, facciamo politica: contro le disuguaglianze»

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Maurizio Landini, segretario generale Cgil, risponde da Roma dopo settimane di assemblee e iniziative in giro per l’Italia per preparare la mobilitazione di domani. Che, anche quest’anno, il ministro dei . «Èle» il manifesto.