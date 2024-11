Sbircialanotizia.it - È morto l’uomo più anziano del mondo all’età di 112 anni. “Solo fortuna” o c’è qualcosa di più?

Leggi su Sbircialanotizia.it

112e 91 giorni: tanto è durata la vita di John Alfred Tinniswood, che per nove mesi è statodelprima di spirare lunedì scorso, “circondato dalla musica e dall’amore”, come hanno dichiarato i familiari. Tinniswood è venuto a mancare in una casa di cura a Southport, a nord di .